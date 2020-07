Meteo Italia a 15 giorni: tantissimo CALDO africano (Di domenica 12 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 23 LUGLIO Le condizioni Meteo, dopo un po’ di variabilità stagionale, faranno registrare un’importante accelerazione d’Estate. Accelerazione che dovrebbe avvenire proprio nell’ultima decade di luglio e che, carte alla mano, potrebbe portarci la più intensa ondata di CALDO dell’Estate (sinora ovviamente). Sino a qualche giorno fa, lo ricorderete, si parlava approfonditamente di eventuali break oceanici, capaci di innescare temporali. Ma avevamo sottolineato come la presenza dell’Anticiclone africano, ormai nel pieno della forma, potesse scompigliare le più ottimistiche views modellistiche. Detto fatto, l’Alta africana sembra avere tutta l’intenzione di fermarsi a lungo. Poi parleremo delle ultimissime ... Leggi su meteogiornale

