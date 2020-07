Meteo: CALO TERMICO, il CALDO starà lontano dall’Italia. Fino a quando? (Di domenica 12 luglio 2020) I temporali e i nubifragi che hanno colpito il Nord Italia sono il risultato dell’intrusione della coda di un attivo impulso d’instabilità, sospinto da aria fresca nord-atlantica che è andata a scalzare quella molto più calda preesistente legata all’anticiclone afromediterraneo. Inevitabilmente, i fenomeni anche di forte intensità sono il prezzo da pagare legato al ricambio d’aria che sta avvenendo sull’Italia. Ora, la coda della perturbazione lambisce i settori adriatici del Centro Italia, ma molto più attenuata. La parte attiva del fronte scorre infatti sui Balcani. Siamo dinanzi ad un’Italia ancora divisa in due, per l’azione residua dell’anticiclone CALDO che resiste ancora sulle regioni più meridionali dove la colonnina di mercurio raggiungerà per domenica ... Leggi su meteogiornale

