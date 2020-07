Match Point: stasera su Iris il film con Scarlett Johansson (Di domenica 12 luglio 2020) stasera su Iris, alle 21:00, va in onda Match Point, il maggior successo commerciale nella carriera di Woody Allen, con protagonisti Jonathan Rhys Meyers e Scarlett Johansson. Scarlett Johansson arriva stasera su Iris, alle 21:00, con Match Point, thriller diretto nel 2005 da Woody Allen, che vede l'attrice americana al fianco di Jonathan Rhys Meyers. Chris Wilton (Jonathan Rhys Meyers) è un giovane e ambizioso istruttore di tennis, di modesta estrazione ma di altolocate amicizie. Uno dei suoi ricchi allievi, Tom Hewett, è stregato da lui e dai suoi molteplici interessi, per questo decide di presentarlo alla facoltosa famiglia, compresa la sorella Chloe. Come in una ... Leggi su movieplayer

