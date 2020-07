Martina Franca: il nuovo commissario presiede i controlli della polizia nel centro storico Nella notte perquisizioni nelle zone con maggiori criticità (Di domenica 12 luglio 2020) Gli episodi di bullismo contro gli anziani, una manifestazione dei ristoratori per dissociarsi dalla violenza, i provvedimenti dell’amministrazione locale per contrastare fenomeni inaccettabili. Il recentissimo cambio della guardia alla guida del commissariato della polizia di Stato. Elementi che rendevano attesa una iniziativa, a breve termine delle forze dell’ordine. Iniziativa che è arrivata, nel centro storico di Martina Franca. Proprio il nuovo commissario Amati è impegnato nel centro storico con gli agenti, in corso Nella notte controlli e perquisizioni nelle zone del ... Leggi su noinotizie

Martina Franca: flashmob dei ristoratori contro il bullismo

A Masseria Notarangelo, la prima giornata della 'Stagione del Turista' dedicata alla cucina pugliese

Il programma 'Impara e Gusta' è partito, venerdì 10 luglio, con un corso conoscititvo dedicato al capocollo di Martina Franca Fasano - È iniziata con una giornata dedicata al capocollo di Martina Fran ...

