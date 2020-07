Marina di Lesina: 35enne militare barese salva madre e figlio dall'annegamento Bari: bagnino salva due ragazze e rimane lievemente ferito (Di domenica 12 luglio 2020) Ne dà notizia Bari today. Condizioni del mare da bandiera di divieto di balneazione a Bari. Nel pomeriggio due ragazze in acqua con il surf, nello specchio d'acqua di Pane e pomodoro. Le ragazze in ... Leggi su noinotizie

Ultime Notizie dalla rete : Marina Lesina Tragedia sfiorata in mare: madre e figlio rischiano di annegare, militare si lancia in acqua e li salva FoggiaToday Marina di Lesina, salvati mamma e figlio di 11 anni da annegamento (FOTO)

Foggia, 12 luglio 2020. Si chiama Alessandro Di Rella, ufficiale dell’esercito residente a Bari, l’uomo che questa mattina intorno alle ore 12 ha salvato una donna e suo figlio di 11 anni che rischiav ...

Capitano dell'Esercito salva una donna che stava affogando a Marina di Lesina

