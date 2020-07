Marcello Dudovich, in mostra, “fotografia fra arte e passione” (Di domenica 12 luglio 2020) Da venerdì 10 luglio apre al pubblico la mostra Marcello Dudovich (1878 – 1962) fotografia fra arte e passione, presso le ex Scuderie del Castello di Miramare. L’esposizione, a cura di Roberto Curci e Nicoletta Ossanna Cavadini, nasce da un progetto integrato con il m.a.x. Museo di Chiasso (Svizzera) e il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare. Nel percorso espositivo sarà possibile ammirare oltre 300 opere del grande maestro triestino Marcello Dudovich, mettendo in luce, attraverso la sua produzione artistica, il particolare rapporto fra la fotografia e la cartellonistica. Triestino di nascita e internazionale per vocazione, Marcello ... Leggi su udine20

