Maradona nega a Sorrentino l’utilizzo della sua immagine per il film (Di domenica 12 luglio 2020) Sicuramente Paolo Sorrentino non si aspettava la reazione di Diego Maradona quando ha annunciato che sarebbe tornato a Napoli per girare il suo nuovo film “È stata la mano di Dio”. Per raccontare gli ultimi 40 anni della città partenopea è ovviamente indispensabile non trascendere da Maradona, ma il Pibe De Oro ha fatto sapere, tramite il suo legale Matias Morla di non voler autorizzare l’utilizzo della sua immagine Diego Maradona no autorizo el uso de su imagen para esta película. Con nuestros colegas italianos ya estamos diagramando la estrategia legal para hacer una presentación formal ante la Justicia por el uso indebido de una marca registrada. https://t.co/dKXi5H2g0O — MATIAS MORLA ... Leggi su ilnapolista

3 luglio 1990: l'Italia esce dal 'suo' Mondiale, uno dei più brutti di sempre, poi vinto dalla Germania. L'ultimo della Jugoslavia prima della guerra Il capitolo finale dei Mondiali di Italia 90 sta t ...

