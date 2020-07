Manchester United, pronta un’offerta di 65 milioni di euro per Skriniar (Di domenica 12 luglio 2020) Secondo quanto riporta il Mirror, ci sarebbe un’accelerata da parte del Manchester United per Milan Skriniar: il club di Solskjær è pronto ad avanzare un’offerta di 65 milioni di euro all’Inter. Sul difensore slovacco c’è il forte interesse anche di Real Madrid e Bayern Monaco. Leggi su sportface

DiMarzio : #Matic - #ManUtd, firmato il rinnovo: insieme fino al 2023 - SuperSportBlitz : #PL – Goal Alert: Aston Villa 0-3* Manchester United *(Pogba 58‘) #SSFootball - sportface2016 : Il #ManchesterUnited prova a forzare la mano: offerta di 65 milioni per #Skriniar - Noovyis : (Dalla Spagna: il Manchester United è interessato a Dembelé) Playhitmusic - - babalin : @everaldomarx Spurs, Lakers, Rockets, Corinthians, Juventus, Lazio, Manchester United, Chelsea, Internazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Secondo il Daily Mirror il Manchester United ci starebbe provando per Milan Skriniar. I Red Devils avrebbero messo sul piatto 65 milioni per il difensore slovacco. Skriniar non si è adattato alla perf ...Il calcio inglese continua a regalarci sfide ad altissima intensità e con tanti gol, come se nulla si fosse fermato. Certo l'assenza dei calorosissimi supporters sugli spalti si sente e si vede, ma un ...