Manchester City, Guardiola: “Champions? L’obiettivo è quello di avere i giocatori al meglio” (Di domenica 12 luglio 2020) Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa dopo la goleada contro il Brighton, match vinto per 5-0. Tra i vari temi trattati anche la Champions League, dove ai quarti potrebbe incontrare la Juventus: “Abbiamo avuto problemi dopo un po’ di partite. Mendy non stava bene a livello muscolare. Dobbiamo recuperarlo. Giriamo, cerchiamo di mantenere i giocatori il più freschi possibile, soprattutto in vista delle partite contro Arsenal e Real Madrid. L’obiettivo? quello di avere i giocatori al meglio per queste partite. Cerchiamo di prendere le migliori decisioni per la squadra. E allo stesso tempo, il modo migliore per tenersi in forma ed essere in forma è giocare partite ad alta intensità e di alto livello con molto ritmo”. Leggi su sportface

Highlights e gol Brighton-Manchester City 0-5 - Premier League 2019/2020 (VIDEO) Gli Highlights e tutti i gol del match tra Brighton e Manchester City , match della trentacinquesima giornata di Premier League . I Citizens si impongono facilmente in trasferta chiudendo con una goleada: risultato finale di 0-5. In grande spolvero ...

