Maltempo Italia, case scoperchiate dal vento: le immagini sono impressionanti (Di domenica 12 luglio 2020) Tutte le immagini a fine articolo. Non solo Brescia, ma tutta la provincia è stata colpita dall'eccezionale ondata di Maltempo che si è abbattuta nel pomeriggio di ieri, sabato 11 luglio. A far impressione sono in particolare le immagini arrivate da Serle, piccolo comune della Valle Sabbia. Lì la tempesta che si è abbattuta ieri ha causato probabilmente i danni più ingenti: diverse le case che sono state scoperchiate e distrutte dalla forza dei venti – le raffiche hanno soffiato fino a 130 chilometri orari – dall'intensità della pioggia e dalla grandezza dei chicchi di grandine che, grandi quasi come palline da golf, sono cadute per diversi minuti. (Continua...) La grandine ha colpito anche ... Leggi su howtodofor

coldiretti : Maltempo, nel Nord Italia tempesta d'estate colpisce campagne con trombe d'aria, temporali intensi e grandinate kil…

Oltre 54 mila fulmini si sono abbattuti sull'Italia nelle ultime 24 ore: nel mirino del #maltempo il Nord, colpito da nubif…

#Maltempo #Thunderstorm in Brescia, Italy - July 11, 2020 #Temporale #Tempesta #Maltempo #ITALIA Maltempo…

Il maltempo flagella in Nord Italia

Maltempo in Nord Italia, frana in Alto Adige e tromba d'aria a Milano

In Giappone distruzione causata dal maltempo

