Maldini: “Quello che c’è stato tra Rino e il Milan nessuno potrà mai cancellarlo” (Di domenica 12 luglio 2020) Poco prima di Napoli-Milan, il direttore dell’area tecnica rossonera, Paolo Maldini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. “E’ strano incontrare Gattuso da avversario, ma spesso le strade si dividono. Quello che c’è stato tra Rino e il Milan, comunque, nessuno potrà mai cancellarlo“. Ci sono stati appelli dei tifosi affinché lei resti. “E’ una cantilena che stiamo ripetendo da tempo, vogliamo arrivare al meglio a fine stagione e per farlo dobbiamo evitare questi discorsi. Poi prenderemo le decisioni”. E’ stato avvisato dalla società sui piani futuri? “Anche se non l’avessero fatto non lo direi. Dobbiamo dare stabilità alla squadra. Ero molto fiducioso e il ... Leggi su ilnapolista

