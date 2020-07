L’uscita in bici si trasforma in incubo: due 14enni si perdono nel bosco (Di domenica 12 luglio 2020) Sono stati attimi di paura quelli vissuti nel pomeriggio di ieri, sabato 11 luglio, intorno alle 16:00 da due ragazzi di 14 anni. I due, dopo un’escursione in bicicletta, si sono persi all’interno della riserva naturale della Cannucceta, a Castel San Pietro Romano. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che ha fatto sì che la storia si concludesse con un lieto fine. I due 14enni, infatti, sono stati recuperati – in buone condizioni – dai soccorritori dopo circa un’ora anche grazie all’ausilio dell’elicottero vf Drago 58. L’uscita in bici si trasforma in incubo: due 14enni si perdono nel bosco su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

