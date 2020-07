Locatelli: "Non ne siamo fuori, il virus non ha perso potenza" (Di domenica 12 luglio 2020) AGI - "Non ne siamo fuori. Lo dimostrano i numeri che vediamo ogni giorno, lo dimostrano i cluster che si sono verificati in varie aree, da Mondragone a Palmi, dal Veneto a Bologna. Dobbiamo dare un messaggio forte: ovviamente e felicemente siamo usciti dal quadro drammatico, ma non siamo fuori dal problema epidemia da coronavirus". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico in una intervista al quotidiano La Repubblica. "Ricordiamoci che siamo nei mesi climaticamente favorevoli - dice Locatelli - va sfruttato al meglio questo periodo per ridurre sempre più la circolazione del virus, perché arriveranno mesi tardo-autunnali e ... Leggi su agi

