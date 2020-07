Locatelli contro i complottismi sul coronavirus: «In Italia, nessun dato nascosto» (Di domenica 12 luglio 2020) Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, ha detto la sua sulla situazione della pandemia in Italia e nel mondo. Tornato a Bergamo dopo sei mesi, tra lockdown e impegni lavorativi, ha sottolineato: «Vedo che le ferite non sono ancora rimarginate». A coloro che pensano che in Italia ci siano dati nascosti Locatelli dice: «Di solito io sono moderato, ma in questo caso voglio essere tranchant: in Italia in questo momento non c’è assolutamente nessun dato nascosto. Tutti vengono condivisi». LEGGI ANCHE >>> Franco Locatelli: «Possibile una seconda ondata, ma non sarà come la prima» Per ... Leggi su giornalettismo

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, ha detto la sua sulla situazione della pandemia in Italia e nel mondo. Tornato a Bergamo dopo ...

