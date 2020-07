Lo sfregio di Erdogan risvegli Papa Francesco: "Santa Sofia, un grande dolore". La vergogna della Ue (Di domenica 12 luglio 2020) Si sveglia anche Papa Francesco contro il sultano Erdogan, il presidente turco che ha deciso di riconvertire Santa Sofia in una moschea. Nel corso dell'Angelus, il Pontefice si è detto "molto addolorato". Insomma, la decisione non è passata inosservata in Vaticano. Quelle di Bergoglio sono state poche parole, ma particolarmente incisive. Nella Giornata del Mare, infatti, ha affermato: "L'idea del mare mi porta un po' lontano. Il pensiero va a Istanbul, penso a Santa Sofia. Sono molto addolorato". Poco prima, Bergoglio aveva affermato: "Rivolgo un affettuoso saluto a tutti coloro che lavorano sul mare, specialmente quelli che sono lontani dai loro cari e dal loro Paese. Saluto quanti sono convenuti stamattina nel porto di Civitavecchia-Tarquinia ... Leggi su liberoquotidiano

Si sveglia anche Papa Francesco contro il sultano Erdogan, il presidente turco che ha deciso di riconvertire Santa Sofia in una moschea. Nel corso dell'Angelus, il Pontefice si è detto "molto addolora ...

Un attacco alla storia, uno sfregio al Mediterraneo, un insulto ai turchi. Con la decisione di abrogare per via amministrativa un decreto presidenziale di quasi un secolo fa Erdogan ha creato le condi ...

