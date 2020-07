LIVE – Bollettino oggi domenica 12 luglio: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di domenica 12 luglio 2020) Il LIVE e la DIRETTA scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di domenica 12 luglio. Un numero più basso di tamponi nella giornata di ieri, rispetto a due giorni fa, con 188 nuovi contagi e 7 decessi complessivi. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, oltre a tutti gli approfondimenti legati alla battaglia contro il Covid-19. Segui il LIVE su Sportface.it L’INDICE DEL contagiO AGGIORNATO LE PREVISIONI SULLA FINE DEI contagi regione PER regione ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA Nel corso della giornata odierna i dati di ogni ... Leggi su sportface

