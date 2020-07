Lire rare: quali sono le monete che valgono di più (Di domenica 12 luglio 2020) Avete ancora delle vecchie Lire, che non avete cambiato in euro per un ricordo o per nostalgia? O semplicemente le avete “smarrite” e ritrovate successivamente? Potreste avere tra le mani una fortuna. Più le monete sono rare e antiche e più valgono. Tuttavia, per stabiLire l’effettivo valore non entra in gioco solo la data di emissione e tiratura, ma anche lo stato di conservazione. La moneta fior di conio, cioè vicina alla perfezione o nuova avrà un maggiore valore. Per vendere le Lire, basta cercare online i siti web dove è possibile inserire un annuncio, come Subito, ebay, nei negozi di numismatica oppure consultare questa guida. Il valore delle Lire rare Le 10 ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Lire rare: quali sono le monete che valgono di più -