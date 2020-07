Lil Mario morto, il rapper è stato uccido mentre era in auto (Di domenica 12 luglio 2020) Lil Mario è morto. Il famoso rapper di Atlanta è morto pochissimi minuti fa, sparato mentre era in un’auto con alcuni amici. A riferirlo sono i media americani. L'articolo Lil Mario morto, il rapper è stato uccido mentre era in auto proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

