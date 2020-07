Liguria, 1.200 evacuati per disinnesco di una bomba a Campo Ligure (Di domenica 12 luglio 2020) commenta Oltre 1.200 residenti sono stati evacuati dalle loro abitazioni, e un migliaio dovranno restare in casa, per il disinnesco di una bomba da 500 libbre della Seconda guerra mondiale ritrovata ... Leggi su tgcom24.mediaset

Liguria - 1200 persone evacuate e altre mille dovranno restare chiuse in casa : tutto pronto per il disinnesco di un’enorme bomba [FOTO] Sono oltre 1200 i residenti di Campo Ligure evacuati dalle loro abitazioni, un migliaio quelli che potranno restare a casa ma senza uscire e nemmeno avvicinasi alle finestre. Inoltre strade, autostrade e ferrovia sono state chiuse per tutta la ...

La maggior parte degli abitanti ha deciso di lasciare in maniera autonoma le case. Al più tardi entro metà pomeriggio, se non ci saranno complicazioni, potranno fare rientro nelle loro abitazioni CAMP ...

Bomba da guerra, evacuazione per 1200 persone a Campo Ligure

E' tutto pronto per domani, domenica, per le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto lo scorso 14 giugno sul territorio del comune di Campo Ligure, nell'alveo del torrente Stura. Si tra ...

