Licenziato il dirigente che usa la propria posizione per molestare una donna (Di domenica 12 luglio 2020) Licenziamento per molestieLicenziamento sproporzionato?Va Licenziato il dirigente che usa la propria posizione per molestareLicenziamento per molestieTorna suLa Cassazione con la sentenza n. 14811/2020 (sotto allegata) conferma il licenziamento intimato da un Comune a un suo dirigente per aver molestato sessualmente una donna nel suo ufficio dopo averla attirata con la promessa di un lavoro.Vicenda che ha inizio quando un dipendente impugna con esito negativo il licenziamento intimatogli dal Comune. Il soggetto però non si arrende e decide quindi di proporre reclamo, ma anche questa volta va incontro a un rigetto.La Corte d'Appello precisa che il licenziamento è stato irrogato perché il dipendente, con qualifica di dirigente, al di ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Licenziato il dirigente che usa la propria posizione per molestare una donna: Licenziamento… - MarcoEs12857627 : @carmine32495506 @ArturoMinervini Ha detto forza Napoli, ma perché si vuole giustificare per forza, questo serebbe… - kaliaragorn : RT @sildavbarman: @sruotolo1 @carutig Non solo Sandro: in un paese normale, in un’azienda normale un dirigente razzista viene licenziato im… - Luckyluciano971 : RT @sildavbarman: @sruotolo1 @carutig Non solo Sandro: in un paese normale, in un’azienda normale un dirigente razzista viene licenziato im… - paxromanaX : @Leo_Lez4 @Linerazzurra @aletweetbig Il tifoso si e' avvicinato a Gasperini e gli ha chiesto se si sarebbe scansato… -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziato dirigente Licenziato il dirigente che usa la propria posizione per molestare una donna Studio Cataldi Licenziato il dirigente che usa la propria posizione per molestare una donna

La Cassazione con la sentenza n. 14811/2020 (sotto allegata) conferma il licenziamento intimato da un Comune a un suo Dirigente per aver molestato sessualmente una donna nel suo ufficio dopo averla at ...

Rifiuti a Mazara, il sindaco Quinci: "Licenziamento dei dipendenti? Nessun caso politico"

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, prende posizione in merito alla nota stampa diramata dal Sindacato UGL di Trapani sul licenziamento di tre dipendenti SRR Trapani Sud in servizio pres ...

La Cassazione con la sentenza n. 14811/2020 (sotto allegata) conferma il licenziamento intimato da un Comune a un suo Dirigente per aver molestato sessualmente una donna nel suo ufficio dopo averla at ...Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, prende posizione in merito alla nota stampa diramata dal Sindacato UGL di Trapani sul licenziamento di tre dipendenti SRR Trapani Sud in servizio pres ...