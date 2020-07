“Legato, denudato e cosparso di benzina dal 63enne che stavo aiutando”: il racconto del ragazzo trovato dai pompieri nel Trevisano (Di domenica 12 luglio 2020) Un ventenne per due giorni è rimasto legato in un appartamento, denudato, oggetto di violenze da parte di un amico di famiglia 63enne che lo aveva cosparso di benzina, minacciando di dargli fuoco. “Ho avuto paura di morire”, ha raccontato il giovane quando è stato soccorso in una casa di Cornuda, in provincia di Treviso. Accanto a lui il suo aguzzino, ferito alla testa per un colpo subito. La versione di quanto accaduto è ancora parziale: di sicuro è terrore vero quello che esprimeva nel momento in cui i vigili del fuoco hanno aperto la porta. Ai genitori ha raccontato: “Sembrava un incubo interminabile. Quell’uomo mi minacciava, mi diceva: ‘Ti brucio, ti brucio‘. E mi ha costretto a mandarvi quel messaggi dove vi dicevo che sarei andato a Jesolo con ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : “Legato denudato Libia, Sarraj si prepara ad attaccare Haftar a Qasr Ben Ghashir Difesa e Sicurezza