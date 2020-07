Leclerc-Vettel, incidente in Stiria. Cosa è successo, le dichiarazioni di Seb e Charles (Di domenica 12 luglio 2020) Comincia nel peggiore dei modi per la Ferrari il Gp di Stiria , secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 : anche Charles Leclerc è costretto al ritiro per i danni subiti dalla sua monoposto, ... Leggi su quotidiano

GP Stiria - Vettel furioso con Leclerc : "Mi ha attaccato senza avere spazio" SPIELBERG - "Mi trovavo in lotta con altre due macchine in curva 3, Leclerc ha preso la traiettoria interna e io ho cercato di chiudere lo spazio normalmente. Non mi aspettavo provasse qualcosa lì: ...

SPIELBERG - "Mi trovavo in lotta con altre due macchine in curva 3, ha preso la traiettoria interna e io ho cercato di chiudere lo spazio normalmente. Non mi aspettavo provasse qualcosa lì: ... GP Stiria - Leclerc : “E’ tutta colpa mia - chiedo scusa a Vettel” “Mi scuso, quando uno sbaglia deve essere onesto. Oggi non sono stato bravo, non trovo altre parole. Sono deluso di me stesso. Ho detto a inizio anno che non volevo perdere un’opportunità e oggi potevo far meglio”. Charles ...

"Mi scuso, quando uno sbaglia deve essere onesto. Oggi non sono stato bravo, non trovo altre parole. Sono deluso di me stesso. Ho detto a inizio anno che non volevo perdere un'opportunità e oggi potevo far meglio". Charles Leclerc ha commentato l'incidente che ha causato e che ha coinvolto Sebastian Vettel, costringendo entrambi al ritiro al primo giro del Gran Premio di Stiria. Mi sono scusato con Vettel. Oggi non sono stato assolutamente bravo, peggio ...

