Lecce, il lupo degli Alimini torna a colpire: morde una donna che fa jogging al villaggio turistico (video) (Di domenica 12 luglio 2020) Davvero particolare la storia che sta accadendo in Puglia. Si va al mare, ci si riposa al sole e improvvisamente spunta l’incubo del lupo degli Alimini. torna infatti a colpire nel villaggio di “Serra degli Alimini 1”, vicino Ugento, in provincia di Lecce, uno dei due lupi già individuati nei giorni scorsi. Una donna di 37 anni, nelle ore mattutine, stava facendo footing nelle strade interne dell’area turistica nella zona omonima dei Laghi Alimini, nel territorio del comune di Otranto. Precisamente era nella pineta a ridosso della spiaggia. Il lupo degli Alimini ha inseguito la donna A un tratto ... Leggi su secoloditalia

LaGazzettaWeb : «È un lupo o un cane inselvatichito? Di certo è aggressivo e va preso quanto prima»: parla l'esperto sul caso delle… - lupo_09 : RT @massimo4951: La tripodina Molly in canile è spaesata senza poter fare il movimento di cui ha bisogno 18 mesi 10kg autonoma, gioca e cor… - corrmezzogiorno : #Lecce Donna aggredita da un lupo Medicata per graffi e morsi - TeleAppula : Lupo aggredisce turista in Salento #teleAppula #Notizie #Puglia #Basilicata #Bari #Bat #Brindisi #Foggia #Lecce… - LaGazzettaWeb : Otranto, torna in azione lupo solitario: aggredita turista mentre fa jogging. Enpa: «Non è un lupo, ma cane randagi… -