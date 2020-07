Le parole per dirlo con Valeria Della Valle e Giuseppe Patota su Rai3 (Anteprima Blogo) (Di domenica 12 luglio 2020) Arrivano anticipazioni sul palinsesto del prossimo autunno di Rai3. Una ventata di novità soffierà sulla programmazione Della terza rete Della televisione pubblica che nel solco Della sua tradizione di sperimentazione, proporrà titoli nuovi, senza stravolgere la cifra di una rete sempre attenta a raccontare il nostro paese in modo differente rispetto alle altre due sorelle generaliste.Nel segno Della missione del servizio pubblico e strizzando l'occhio ad un caro e vecchio titolo storico Della televisione pubblica, quel "Non è mai troppo tardi" del maestro Alberto Manzi che alfabetizzò il nostro paese dopo la seconda guerra mondiale, arriva un nuovo programma dal titolo "Le parole per dirlo".Le ... Leggi su blogo

amnestyitalia : Per apprendere davvero la lezione di #Srebrenica e rendere vere le parole 'mai più' dobbiamo affrontare i discorsi… - CarloCalenda : Io condanno tutte le forme di incitamento alla violenza .Hai la mia solidarietà per le minacce esattamente come la… - robertosaviano : L'aborto è un passo che nessuna donna compie con leggerezza, senza averci riflettuto. Ci sono circostanze in cui le… - svnflowerhl : RT @yorkshivre: spero tanto che il futuro abbia in serbo il meglio per Louis. gli auguro con tutto il cuore di poter riuscire a realizzare… - needvharold : RT @yorkshivre: spero tanto che il futuro abbia in serbo il meglio per Louis. gli auguro con tutto il cuore di poter riuscire a realizzare… -

Ultime Notizie dalla rete : parole per Avanguardia Libera: «Solo “parole, parole, parole soltanto parole, parole per noi» Ecodellojonio Belen Rodriguez smentita corna De Martino-Marcuzzi: il vero significato delle parole

Continua a tener banco il triangolo amoroso destinato a far parlare ancora a lungo in questa caldissima estate: Belen Rodriguez, già tra le braccia di un nuovo amore, ha voluto puntualizzare qualche g ...

La gioia dei palaiesi per la Liberazione scritta sui muri: ora rischia di scomparire

Le frasi “W gli alleati” e un’altra dedicata all’esercito russo hanno resistito per oltre settant’anni ma senza un intervento hanno il destino segnato PALAIA. Un “grido” di gioia scolpito nel muro co ...

Continua a tener banco il triangolo amoroso destinato a far parlare ancora a lungo in questa caldissima estate: Belen Rodriguez, già tra le braccia di un nuovo amore, ha voluto puntualizzare qualche g ...Le frasi “W gli alleati” e un’altra dedicata all’esercito russo hanno resistito per oltre settant’anni ma senza un intervento hanno il destino segnato PALAIA. Un “grido” di gioia scolpito nel muro co ...