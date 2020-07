Le pagelle di Serina per L’Eco: Gomez il migliore. Promosso anche l’arbitro (Di domenica 12 luglio 2020) Gollini 7 Una sola parata, ma decisiva Vai dalla Juventus e il portiere è quasi ingiudicabile perché nessuno tira in porta, per fortuna sul finire arriva il diagonale di Cristiano Ronaldo che gli fa meritare voto e applausi. Toloi 8 ... Leggi su ecodibergamo

Le pagelle di Serina : Muriel il migliore De Roon - assist e grandi numeri Marco Sportiello 6,5 USCITA PROVVIDENZIALE Prende gol senza colpe e lo salva il fallo di mano, fino all’intervallo riposa, nella ripresa un paio di uscite su palle alte in area e alla fine l’uscita decisiva su Joao Pedro. Bene, il ...

È l'angolo dei tifosi dell'Atalanta costa meno di un caffè a settimana e ti propone una visione sul mondo del calcio e della tua squadra del cuore che non hai mai avuto prima, con contenuti inediti, a ...

Parata decisiva La parata su Gabbiadini alla mezzora vale un gol, poi è pulito nelle uscite alte in mischia. Nella ripresa gioca coi compagni e trasmette grande sicurezza. Nel finale interventi da tra ...

Parata decisiva La parata su Gabbiadini alla mezzora vale un gol, poi è pulito nelle uscite alte in mischia. Nella ripresa gioca coi compagni e trasmette grande sicurezza. Nel finale interventi da tra ...