Le Dirette. Cagliari-Lecce 0-0, Fiorentina-Verona 0-1, Parma-Bologna 0-2, Udinese-Samp 0-0: Faraoni segna al Franchi (Di domenica 12 luglio 2020) Cagliari-LecceL'ultima in A tra Cagliari e Lecce in Sardegna è del 26 febbraio 2012, quando i salentini s'imposero 1-2 grazie a Muriel e Bertolacci dopo il momentaneo pareggio di... Leggi su ilmattino

zazoomnews : Cagliari-Lecce Fiorentina-Verona Parma-Bologna Udinese-Samp: dalle 1930 Le Dirette - #Cagliari-Lecce #Fiorentina-V… - IlmsgitSport : Cagliari-Lecce, Fiorentina-Verona, Parma-Bologna, Udinese-Samp: dalle 19,30 Le Dirette - ilmessaggeroit : Cagliari-Lecce, Fiorentina-Verona, Parma-Bologna, Udinese-Samp: dalle 19,30 Le Dirette -

Ultime Notizie dalla rete : Dirette Cagliari

Il Messaggero

Nella giornata di oggi sono stati 17 gli incendi e di questi 5 hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale: 1 – Incendio nel comune di Uta in località “Isca sa Pingiada”, dove è i ...19.27 I giocatori di Fiorentina ed Hellas Verona fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco si comincia! 19.17 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli ...