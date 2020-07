Latina, inaugurata area fitness all’interno del parco San Marco (Di domenica 12 luglio 2020) E’ stata inaugurata ieri a Latina, nelle adiacenze dell’ospedale Santa Maria Goretti, un’area fitness all’interno del parco San Marco. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Damiano Colletta, l’assessore al decoro, manutenzioni e lavori pubblici Emilio Ranieri e la dirigente comunale del servizio al decoro Micol Ayuso. L’opera si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione dei luoghi di aggregazione e prevede anche una zona di sgambamento per cani. All’interno del parco sono presenti tutti gli attrezzi necessari e certificati per il sano e funzionale allenamento di sportivi e principianti che potranno usufruirne a titolo gratuito. Maria Concetta Alagna Latina, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

