L’Atalanta che dà fastidio: il mito del doping e la ‘favola Leicester’ (Di domenica 12 luglio 2020) Contraddizioni, falsità e gelosia. Dietro a quanto di miracoloso sta facendo l’Atalanta in questi anni, c’è una faccia scura, quella rappresentata da coloro che di favole calcistiche – e anche umane – proprio non ne vogliono sentir parlare. Di che cosa stiamo parlando? Di certo non di un fenomeno isolato, bensì di qualcosa che nel corso degli ultimi mesi ha avuto sempre più conferme nell’arma a doppio taglio rappresentata dai social. Guarda caso in linea alla crescita esponenziale di rendimento della squadra di Gasperini. E quello che si mette sotto ‘inchiesta’ non sono i comportamenti del tecnico nerazzurro, cui foga e carattere istintivo lo hanno portato più volte fuori dalle righe oggettive di buona condotta. Dal colpo basso a Massimo Ienca nel tunnel del Ferraris alle note dichiarazioni sui sintomi da ... Leggi su sportface

sechesi : Gasperini che sull'episodio del 'terrone' urlato ad un tifoso dice 'non è un problema mio e neanche dell'Atalanta'… - MaxCallegari : Il fatto che la Juventus (A.Agnelli in tribuna) esulti tanto per il pari rende l’idea della grandezza raggiunta dal… - romeoagresti : #Sarri: 'L'Atalanta è una squadra che sta facendo benissimo. Ha numeri di grandissimo livello, soprattutto in trasf… - matteodessilani : RT @gippu1: Gli 8 minuti e 11 secondi del primo tempo in cui l'Atalanta non fa toccare palla alla Juventus nella metà campo avversaria e va… - Frankster85 : L'atalanta è tutto ciò che dovrebbe essere una squadra di calcio al netto del bagaglio tecnico. Intensità, sacrific… -

