Lampedusa, i clandestini fanno il dito medio e sbeffeggiano gli italiani, i Tg non lo dicono (video) (Di domenica 12 luglio 2020) “Lampedusa non merita tutto questo”. La voce fuori campo è di un cittadino dell’isola che riprende lo scempio dei migranti ammassati sulla banchina. È dolente, mentre ricorda che lì si vive di “turismo, pesca, ristorazione”, tutte attività messe in ginocchio dai costanti arrivi di clandestini che fanno dell’isola un campo profughi a cielo aperto. Ma mentre quest’uomo racconta la disperazione sua e dei suoi concittadini, i clandestini lo sbeffeggiano, sorridendo e facendo il dito medio con entrambe le mani. I Lampedusani: “Questo governo ci sta rovinando” “Guarda che cosa fanno”, commenta l’uomo, prendendo atto amaramente che “questa ... Leggi su secoloditalia

Raffica di sbarchi a Lampedusa : quasi 700 clandestini in 24 ore Sofia Dinolfo Sono tutti arrivati attraverso diverse barche di piccole e medie dimensioni. Le condizioni favorevoli del mare hanno agevolato il loro viaggio mettendo in difficoltà l'Isola Dopo pochi giorni di tregua proseguono a ...

Sofia Dinolfo Sono tutti arrivati attraverso diverse barche di piccole e medie dimensioni. Le condizioni favorevoli del mare hanno agevolato il loro viaggio mettendo in difficoltà l'Isola Dopo pochi giorni di tregua proseguono a ... Nuovi sbarchi a raffica a Lampedusa. Oltre duecento immigrati clandestini negli ultimi giorni sbarchi a raffica a Lampedusa, nell’Agrigentino. Gli uomini della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto lavorano ininterrottamente e in stretta sinergia ormai da 48 ore. Gli ultimi approdi in ordine di tempo sono avvenuti ...

a a Lampedusa, nell’Agrigentino. Gli uomini della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto lavorano ininterrottamente e in stretta sinergia ormai da 48 ore. Gli approdi in ordine di tempo sono avvenuti ... Lampedusa - lo sfogo dei pescatori : “Non possiamo lavorare più : si pescano solo barche di clandestini” (video) “Guarda che prendiamo dal mare, va. Al posto dei pesci prendiamo barche turche, barche dei clandestini. Non possiamo lavorare più”. La denuncia è di un pescatore di Lampedusa, che ha girato un video in cui si vede un ...

