L’Amica Geniale 3 cambia regia | Saverio Costanzo lascia | sostituito da due nomi del cinema italiano

Arriva come un fulmine a ciel sereno, direttamente dalle parole del produttore Lorenzo Mieli, la notizia che L'Amica Geniale 3 non porterà la firma di Saverio Costanzo alla regia. Dopo le prime due stagioni - la seconda con la partecipazione alla regia di Alice Rohrwacher per due episodi - non sarà più Costanzo a dirigere la serie diventata ormai un brand internazionale, tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante. Nonostante il grande successo di pubblico e critica, L'Amica Geniale 3 cambia in parte la sua squadra: Saverio Costanzo ha scritto la sceneggiatura, ma intende lasciare l'onere della regia ad altri.

