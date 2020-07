L’Allieva 3 Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi sul set all’Istituto di medicina legale, backstage esclusivi dalle riprese al British School at Rome (Di domenica 12 luglio 2020) L'Allieva 3 riprese all'Istituto di medicina legale, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi sul set al British School at Rome Finalmente sono ricominciate da circa 15 giorni le riprese esterne de L’Allieva 3 e dopo i ciak al Castello della Castelluccia e al Lanificio, il set si è spostato per tutta la settimana nella location principale della serie, ossia l’Istituto di medicina legale ricostruito al British School ... Leggi su spettacoloitaliano

giulielle16_ : Un'altra confessione: per me Lino Guanciale è affascinante, lui che legge libri su instagram, la voce ok ma Bello… - jeeewlia : RT @bIacksIupin: eccomi nel momento in cui ho iniziato a guardare L’Allieva, senza sapere che di lì a poco avrei deciso di vedere tutte le… - ModaCorriere : L’attore Lino Guanciale, protagonista di molte serie televisive tra cui «L’Allieva» con Alessandra Mastronardi, ha… - infoitcultura : ‘L’Allieva’, Lino Guanciale si è sposato: la foto delle nozze! - fedelealtrash : RT @bIacksIupin: eccomi nel momento in cui ho iniziato a guardare L’Allieva, senza sapere che di lì a poco avrei deciso di vedere tutte le… -

