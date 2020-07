L'aeroporto di Linate alla vigilia della riapertura (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo 4 mesi 12 luglio 2020 17:58 L'aeroporto di Linate alla vigilia della riapertura leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery Ansa 1 di 11 ... Leggi su tgcom24.mediaset

Lunedì 13 luglio, dopo 4 mesi, riapre l'aeroporto di Milano Linate. Tuttavia, fino a mercoledì, non è previsto nessun volo di linea. Per due giorni, infatti, nello scalo milanese - aperto dal 16 marzo ...Per due giorni ci saranno ancora solo jet privati sulle piste del city airport di Milano. Il primo decollo è previsto il prossimo 15 luglio per Francoforte, mentre il primo atterraggio sarà di un veli ...