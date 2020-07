La stretta su voli e movida (e mascherina obbligatoria): le nuove misure dal 14 luglio Oms, il nuovo allarme: record contagi|Mappa (Di domenica 12 luglio 2020) In vista del nuovo Dpcm che deve rinnovare le misure in vigore per contenere il contagio, l’esecutivo pensa ad alcune misure: più attenzione per sagre ed eventi per evitare assembramenti, maggiori controlli sul distanziamento in spiaggia Leggi su corriere

PoliticaNewsNow : Il Corriere della Sera: 'La stretta su voli e movida' - the_fourty : RT @SuicidioEuropeo: Ma non erano solo i razzisti a dire che i migranti portano le malattie? - Affaritaliani : Stop a ingresso e voli da 13 Paesi Coronavirus, la stretta di Speranza - Affaritaliani : Stop a ingresso e voli da 13 Paesi. Coronavirus, la stretta di Speranza - LisadaCa : RT @SuicidioEuropeo: Ma non erano solo i razzisti a dire che i migranti portano le malattie? -