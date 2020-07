La scuola riapre nel caos. Il governo è impreparato (Di domenica 12 luglio 2020) Suor Anna Monia Alfieri Studenti e docenti non sanno ancora come sarà il rientro nella aule Siamo al 15 Luglio, fra un mese è ferragosto; dal 16, praticamente, l’estate è un capitolo chiuso e gli italiani sonoancora qui a chiedersi “come ripartirà la scuola”. Gli italiani sono alla ricerca disperata di aule, camerate convertite in aule, alberghi, cinema, teatri, come in un post terremoto. Ma l’emergenza è tale perché coglie di sorpresa, ma dopo un congruo tempo diventa normalità. L’Italia è stata spesso colpita da eventi tragici: la spagnola, due guerre mondiali, terremoti, eruzioni vulcaniche… eppure la scuola è sempre stata la prima realtà a ripartire. In Italia, da quando è scoppiato il covid, versiamo in una situazione di ... Leggi su ilgiornale

Siamo al 15 Luglio, fra un mese è ferragosto; dal 16, praticamente, l’estate è un capitolo chiuso e gli italiani sonoancora qui a chiedersi “come ripartirà la Scuola”. Gli italiani sono alla ricerca d ...

