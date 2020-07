La scomparsa di Mauro Romano: 43 anni di silenzi e indagini. Dal boss mai ascoltato allo “zio”, l’ultima pista del rapimento per venderlo (Di domenica 12 luglio 2020) Il campionato di calcio di serie B era finito da meno di 24 ore. Per la squadra e per i tifosi del Lecce la stagione era stata quasi anonima: un settimo posto e un girone di ritorno chiuso con una sconfitta per 4-1 nella trasferta contro la Sambenedettese. Anche di questo si parlava quel giorno a Racale, paesino del basso Salento, quasi venti chilometri più a sud di Gallipoli. Le temperature ardenti del Mezzogiorno cominciavano a farsi sentire quel 20 giugno 1977, primo giorno d’estate. Nelle strade e nei bar si parlava di calcio, ma non solo. Erano gli anni delle Brigate Rosse che sparavano a più non posso. Qualche settimana prima a Milano era stato gambizzato prima Indro Montanelli e poco dopo Emilio Rossi, direttore del Tg1. Quel giorno, in quel comune tranquillo tra gli uliveti, Mauro Romano sta giocando con il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Scomparsa Mauro Romano - identificato presunto aggressore : è un amico di famiglia Dopo 43 anni ci sarebbe una nuova svolta nel caso della Scomparsa del piccolo Mauro Romano . Si è arrivati all’identificazione di un presunto sequestratore: un amico di famiglia , di circa 70 anni, che il piccolo conosceva bene, tanto ...

