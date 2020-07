La Roma segna tre volte e affossa il Brescia (Di domenica 12 luglio 2020) Roma – Dopo la vittoria ottenuta tre giorni fa all’Olimpico contro il Parma, la Roma va a far visita ad un Brescia ormai quasi retrocesso per provare a mantenere il quinto posto in classifica. Assenti gli squalificati Cristante e Mkhitaryan oltre all’infortunato Smalling. Fonseca ripresenta la difesa a tre, mentre a centrocampo torna Diawara dal primo minuto. Nel Brescia Diego Lopez lascia Donnarumma in panchina. Annullato goal a Tonali Passano appena due minuti e Inanez perde palla all’interno dell’area di rigore, il pallone arriva a Torregrossa che non riesce a calciare, poi ancora Ibanez subisce fallo e un attimo prima che Tonali calci a rete l’arbitro Calvarese fischia fallo in attacco. Ci prova Carles Perez Alla mezzora grande occasione per la Roma: lancio di 40 ... Leggi su romadailynews

Roma - Fonseca : 'Vittoria pesante - ma bisogna segnare più gol' Paulo Fonseca torna a vedere il sereno sopra il cielo della Roma . Due vittorie di fila e quella contro il Brescia senza troppe difficoltà, anche se i gol sono arrivati solo nella ripresa: "Abbiamo ...

Paulo torna a vedere il sereno sopra il cielo della . Due vittorie di fila e quella contro il Brescia senza troppe difficoltà, anche se i gol sono arrivati solo nella ripresa: "Abbiamo ... Roma - Fonseca : "La squadra sta meglio - ha più fiducia. Dobbiamo segnare di più" Roma - Seconda vittoria consecutiva per la Roma di Paulo Fonseca che questa sera ha battuto 3 a 0 il Brescia di Diego Lopez. I giallorossi escono dalla crisi dei tre stop contro Milan, Udinese e ...

- Seconda vittoria consecutiva per la di Paulo che questa sera ha battuto 3 a 0 il Brescia di Diego Lopez. I giallorossi escono dalla crisi dei tre stop contro Milan, Udinese e ... Serie A - Roma 3-0 a Brescia - segna pure Zaniolo Seconda vittoria consecutiva per la Roma, che con i tre punti di Brescia difende il suo quinto posto e consolida il suo piazzamento europeo, in attesa della sfida di domani tra Napoli e Milan. Per la ...

corgiallorosso : Entra, corre e segna. Riecco la Roma di #Zaniolo - Bovindino : @Sinistrina Probabilmente mi sono spiegato male, ma con un commento generale volevo dire che: 1) state facendo una… - HarryMendoza19 : RT @BresciaOfficial: Al minuto 74 segna Zaniolo per la Roma. Parziale: Brescia 0 - Roma 3 #BresciaRoma #SerieATIM #ForzaBrescia ????? - HarryMendoza19 : RT @BresciaOfficial: Al minuto 62 segna Kalinic per la Roma. Parziale: Brescia 0 - Roma 2 #BresciaRoma #SerieATIM #ForzaBrescia ????? - HarryMendoza19 : RT @BresciaOfficial: Al minuto 48 segna Fazio per la Roma. Parziale: Brescia 0 - Roma 1 #BresciaRoma #SerieATIM #ForzaBrescia ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma segna La Roma segna tre volte e affossa il Brescia RomaDailyNews Le Vibrazioni ripartono dai live: concerti Cosenza, Catania, Marsala e Palermo

Le Vibrazioni ripartono dai live. La band già domani canterà al Cavea Auditorium di Roma. Un tour che li porterà al 2021 per il quale sono state già fissate delle date. Previsti concerti anche in Sici ...

Giulio Cesare: l’uomo che segnò l’inizio dell’Impero romano

L’obiettivo di Cesare è quello di divenire console. Per poter raggiungere il suo scopo era necessario, però, che ottenesse il consenso della compagine politica contemporanea. Stipula quindi, nel 60 a.

Le Vibrazioni ripartono dai live. La band già domani canterà al Cavea Auditorium di Roma. Un tour che li porterà al 2021 per il quale sono state già fissate delle date. Previsti concerti anche in Sici ...L’obiettivo di Cesare è quello di divenire console. Per poter raggiungere il suo scopo era necessario, però, che ottenesse il consenso della compagine politica contemporanea. Stipula quindi, nel 60 a.