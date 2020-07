La Roma riabbraccia Zaniolo: "Questo è un nuovo punto di partenza" (Di domenica 12 luglio 2020) Roma, 12 luglio 2020- 205 giorni fa l'ultima rete, poi l'infortunio e la grande paura di perdere l'occasione della vita, quell' Europeo da giocare per dimostrare di essere un grande campione. Eppure ... Leggi su quotidiano

Roma_H_24 : Dopo il lockdown, l'Esquilino riabbraccia Sonia: così riparte il celebre Hang Zhou - - Roma_H_24 : Dopo il lockdown, l'Esquilino riabbraccia Sonia: così riparte il suo celebre Hang Zhou - - Roma_H_24 : Dopo il lockdown, l'Esquilino riabbraccia Sonia: così riparte il suo celebre Hang Zhou - - Roma_H_24 : Dopo il lockdown, l'Esquilino riabbraccia Sonia: così riparte il suo celebre Hang Zhou - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma riabbraccia

Quotidiano.net

Roma, 12 luglio 2020- 205 giorni fa l'ultima rete, poi l'infortunio e la grande paura di perdere l'occasione della vita, quell'Europeo da giocare per dimostrare di essere un grande campione. Eppure Ni ...Merih Demiral è tornato a lavorare in gruppo: il difensore della Juventus si è allenato con la squadra e attende il rientro in campo Merih Demiral è tornato a lavorare in gruppo dopo aver quasi conclu ...