La ripartenza dell’Italia “oltre la fragilità” (Di domenica 12 luglio 2020) POLIGNANO A MARE (BARI) (ITALPRESS) – Le scelte per costruire la nuova trama delle relazioni economiche e sociali in Italia. E’ questo il tema del nuovo saggio “Oltre la fragilità” di Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli, presentato sul lungomare Cristoforo Colombo alla XIX edizione del Festival “Il libro possibile” a Polignano a Mare in Puglia. Sul palco anche l’economista Carlo Cottarelli, già commissario alla spesa pubblica e direttore esecutivo al Fondo monetario internazionale. “Le società sempre più articolate e complesse in cui viviamo si rivelano molto fragili e vulnerabili”, ha detto Calabrò. “Esprimono, è vero, straordinarie possibilità di crescita, grazie ai progressi di scienza e tecnologia su tutti i fronti dell’innovazione – ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta

