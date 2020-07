La ripartenza dell'Italia “oltre la fragilità” (Di domenica 12 luglio 2020) POLIGNANO A MARE (BARI) (ITALPRESS) – Le scelte per costruire la nuova trama delle relazioni economiche e sociali in Italia. E' questo il tema del nuovo saggio “Oltre la fragilità” di Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli, presentato sul lungomare Cristoforo Colombo alla XIX edizione del Festival “Il libro possibile” a Polignano a Mare in Puglia. Sul palco anche l'economista Carlo Cottarelli, già commissario alla spesa pubblica e direttore esecutivo al Fondo monetario internazionale. “Le società sempre più articolate e complesse in cui viviamo si rivelano molto fragili e vulnerabili”, ha detto Calabrò. “Esprimono, è vero, straordinarie possibilità di crescita, grazie ai progressi di scienza e tecnologia su tutti i fronti ... Leggi su iltempo

La ripartenza dell'Italia “oltre la fragilità” POLIGNANO A MARE (BARI) (ITALPRESS) – Le scelte per costruire la nuova trama delle relazioni economiche e sociali in Italia. E' questo il tema del nuovo saggio “oltre la fragilità” di Antonio Calabrò, direttore della ...

POLIGNANO A MARE (BARI) (ITALPRESS) – Le scelte per costruire la nuova trama delle relazioni economiche e sociali in Italia. E' questo il tema del nuovo saggio la di Antonio Calabrò, direttore della ... NBA – Altri due casi di positività in vista della ripartenza : due giocatori degli Wizards hanno il Coronavirus A poco meno di 3 settimana dal ritorno in campo dell’NBA nella bolla di Orlando, Altri due casi di Coronavirus preoccupano il basket americano. Sono gli Washington Wizards questa volta a comunicare la positività di due membri del ...

A poco meno di 3 settimana dal ritorno in campo dell’NBA nella bolla di Orlando, due di preoccupano il basket americano. Sono gli Washington questa volta a comunicare la positività di due membri del ... Sassuolo - la ripartenza è da record : squadra più prolifica della Serie A Vola il Sassuolo che riesce a battere il Bologna, una delle squadre più in forma della Serie A post Covid-19. La squadra di De Zerbi batte 2-1 in trasferta i rossoblù e fa segnare un record assoluto nel campionato nostrato. I neroverdi ...

Notiziedi_it : La ripartenza dell’Italia “oltre la fragilità” - popgiornale : Nuove metodologie al servizio dell'uomo e della terra sembrano promettere bene per raccogliere prodotti agricoli di… - lavocedialba : Anche il primo ministro monegasco al taglio del nastro dell’Alta via del Sale, la strada della ripartenza turistica… - Sipuofare24 : Il turismo è un settore fondamentale per la ripartenza dell'Italia e non solo, ne parliamo con Alessandra Priante,… - Gh0st971 : @Ruttosporc dai siamo onesti, il primo rigore era inesistente, ma il secondo è netto, Muriel interrompe una riparte… -

Ultime Notizie dalla rete : ripartenza dell La ripartenza dell’Italia “oltre la fragilità” LiberoQuotidiano.it La ripartenza dell'Italia “oltre la fragilità”

POLIGNANO A MARE (BARI) (ITALPRESS) – Le scelte per costruire la nuova trama delle relazioni economiche e sociali in Italia. E’ questo il tema del nuovo saggio “Oltre la fragilità” di Antonio Calabrò, ...

Milano Unica sarà «fisica». Un segnale di fiducia nel futuro

Mentre si esplorano tutte le strade del digitale, Milano Unica, il salone del tessile, sceglie la strada della manifestazione «fisica». La prima fiera della manifattura a muoversi in questa direzione ...

POLIGNANO A MARE (BARI) (ITALPRESS) – Le scelte per costruire la nuova trama delle relazioni economiche e sociali in Italia. E’ questo il tema del nuovo saggio “Oltre la fragilità” di Antonio Calabrò, ...Mentre si esplorano tutte le strade del digitale, Milano Unica, il salone del tessile, sceglie la strada della manifestazione «fisica». La prima fiera della manifattura a muoversi in questa direzione ...