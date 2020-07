La Repubblica di Arlecchino: il libro di Landolfi spiega i danni da Covid prodotti sulle istituzioni (Di domenica 12 luglio 2020) C’è un virus nocivo almeno quanto il Covid che imperversa in Italia. Ci sono vari nomi per definirlo: sfilacciamento del potere decisionale, conflitto Stato-Regioni, la catena spezzata del comando. E’ la degenerazione del regionalismo che intacca il senso più profondo della comunità nazionale. A questi risvolti politici e istituzionali è dedicato il libro di Mario Landolfi La Repubblica di Arlecchino. Così il regionalismo ha infettato l’Italia (Rubbettino, pp.172, euro 15). Le Regioni sono state un disastro Le Regioni – scrive Gennaro Malgieri nella prefazione – “sono state un disastro. La subordinazione ad esse dello Stato è il principio della fine. Ci auguriamo che i conflitti che insorgeranno sul dopo ... Leggi su secoloditalia

Le Regioni sono state un disastro. La subordinazione ad esse dello Stato è il principio della fine. La recensione di Gennaro Malgieri al libro di Mario Landolfi, La Repubblica di Arlecchino (Rubbettin ...

