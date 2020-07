«La regalate alla Juve come al solito?», il dirigente dell’Atalanta al tifoso napoletano: «Terrone del ca…», poi si scusa ma è bagarre – Video (Di domenica 12 luglio 2020) Arrivano le scuse del team manager dell’Atalanta, Mirco Moioli, per gli insulti razzisti a un tifoso del Napoli che ieri, 11 luglio, prima di Juventus-Atalanta aveva provocato l’allenatore dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini. Scuse però che non spengono le polemiche e non fermano le possibili ripercussioni disciplinari per il dirigente dell’Atalanta, per il quale la Procura federale ha già aperto un procedimento per comportamenti discriminatori. In un Video diventato rapidamente virale sui social, il tifoso napoletano va incontro a Gasperini alla stazione di Treviglio, dove era in partenza per Torino prima della partita allo Stadium, poi finita in un clamoroso 2-2 dopo la rimonta Juventina con due rigori nel finale. ... Leggi su open.online

VIDEO | Tifoso del Napoli provoca Gian Piero Gasperini : “Anche oggi regalate la partita alla Juve?” L’Atalanta è pronta ad affrontare la Juventus per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Una partita molto importantissima vista la grandissima posta in palio: se i nerazzurri dovessero battere i bianconeri di ...

L'Atalanta è pronta ad affrontare la Juventus per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Una molto importantissima vista la grandissima posta in palio: se i nerazzurri dovessero battere i bianconeri di ...

YuiTheZero1 : @serotoninhan Lecco i piedi con tanto di panna sopra solo se mi regalate un biglietto alla spa così invito Daddy Ko… - Stefano02971282 : @zHenjo_SJF Ma una domanda, perchè ho un dubbio. Ma hai visto il video completo quando dice a gasperini 'stasera ve… - Mario7854116363 : Jamm che PUZZATE di morte. Sono 10 anni che regalate punti alla juve - CarloAl87550029 : @napolista Il tifoso del Napoli ha provocato chiedendo a Gasperini: la regalate anche stasera alla Juve ? Gasperini… - Domenic15547677 : @adryjimbo @Alex_Piace Quale sarebbe la situazione vergognosa ? Il tifoso del napoli che dice ' la vincete o regala… -