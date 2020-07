La poesia in romanesco di Beppe Grillo a Virginia Raggi: «Roma nun te merita» (Di domenica 12 luglio 2020) Roma? Non la merita. Quando il gioco si fa duro, si sa, scende in campo lui, Beppe Grillo. Un sonetto (i ringraziamenti vanno a Franco Ferrari) dedicato alla sindaca di Roma Virginia Raggi, alla vigilia delle elezioni del 2021 per il nuovo sindaco o la nuova sindaca della Capitale. «Annamosene», andiamocene, suggerisce con un sonetto il comico e padre nobile del Movimento 5 Stelle che nei momenti decisivi non manca mai di farsi sentire. Andiamocene, perché Roma non ti merita. Cosa farà allora Virginia Raggi? Qual è l’operazione, mai casuale, di queste parole, nell’attesa, tra l’altro, di testare i risultati delle regionali di settembre? Quale ... Leggi su open.online

La dedica di Renato Zero a Ennio Morricone - una poesia in romanesco per la scomparsa del Maestro Arriva la dedica di Renato Zero a Ennio Morricone , a poche ore dalla scomparsa del Maestro che ha rivoluzionato il connubio tra cinema e musica. Il cantautore romano ha voluto affidare alcuni versi ai suoi canali social, intercettati ogni giorno da ...

Arriva la di a , a poche ore dalla del che ha rivoluzionato il connubio tra cinema e musica. Il cantautore romano ha voluto affidare alcuni versi ai suoi canali social, intercettati ogni giorno da ... Coronavirus - inizia la “Fase Bue” : spopola la poesia in romanesco - “torno a corre con speranza - no il ministro - pe’ la panza!” La prima uscita dopo un lungo periodo in casa, la paura del contagio, la diffidenza, l’ironia sul ritorno all’attività fisica all’aria aperta: si intitola “La Fase Bue” la poesia che ironizza sulla ...

rcolosimo : @jacopo_iacoboni Non è un sonetto e ad essere onesti non è neanche una poesia. È un pezzo da quattro soldi che rien… - singingcr : RT @_DAGOSPIA_: 'ENNIO CHE NUN SEI ARTRO'-LA POESIA IN DIALETTO ROMANESCO A MORRICONE DALL’ALUNNO RENATO ZERO - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: 'ENNIO CHE NUN SEI ARTRO'-LA POESIA IN DIALETTO ROMANESCO A MORRICONE DALL’ALUNNO RENATO ZERO - _DAGOSPIA_ : 'ENNIO CHE NUN SEI ARTRO'-LA POESIA IN DIALETTO ROMANESCO A MORRICONE DALL’ALUNNO RENATO ZERO… -

Ultime Notizie dalla rete : poesia romanesco La poesia in romanesco di Beppe Grillo a Virginia Raggi: «Roma nun te merita» Open La dedica di Renato Zero a Ennio Morricone, una poesia in romanesco per la scomparsa del Maestro

Arriva la dedica di Renato Zero a Ennio Morricone, a poche ore dalla scomparsa del Maestro che ha rivoluzionato il connubio tra cinema e musica. Il cantautore romano ha voluto affidare alcuni versi ai ...

Renato Zero dedica una poesia piena di affetto a Ennio Morricone

La notizia della morte di Ennio Morricone, ieri lunedì 6 luglio, ha colpito come poche altre l'intero mondo dello spettacolo. Tra i moltissimi che hanno dedicato un ricordo al Maestro romano anche il ...

Arriva la dedica di Renato Zero a Ennio Morricone, a poche ore dalla scomparsa del Maestro che ha rivoluzionato il connubio tra cinema e musica. Il cantautore romano ha voluto affidare alcuni versi ai ...La notizia della morte di Ennio Morricone, ieri lunedì 6 luglio, ha colpito come poche altre l'intero mondo dello spettacolo. Tra i moltissimi che hanno dedicato un ricordo al Maestro romano anche il ...