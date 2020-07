La ministra Bonetti (Iv): “Il ponte sullo stretto è un’opera che serve” (Di domenica 12 luglio 2020) ROMA – “Tanto grata alle siciliane e ai siciliani per la bellissima accoglienza di questi giorni. Ora verso la Calabria, nella traversata dello Stretto. Il ponte e’ un’opera che serve. Dobbiamo investire nelle infrastrutture, nella potenzialita’ straordinaria e nella bellezza di questa terra. Il Sud lo merita, merita tutto il nostro impegno e le energie necessarie, un piano shock per ripartire e far correre il futuro”. Lo scriev su facebook Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunita’ e la famiglia di Italia Viva. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: La ministra Bonetti (Iv): “Il ponte sullo stretto è un’opera che serve” Coronavirus, Berlusconi: “Forzare ancora la Costituzione è inaccetabile” Autostrade, ultimatum del M5s: “Fuori i Benetton o revoca, lo Stato non tratta” La scommessa di Gualtieri: aiuti arrivati, il titolare del bar davanti al Mef gli offre il caffè Coronavirus, Di Maio: “Fase delicata, parola chiave è stabilità” Ue, Zingaretti cita Wilders: “Non un centesimo all’Italia, Salvini cambi slogan in ‘prima gli olandesi” Leggi su dire

