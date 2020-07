"La mia sessualità. E cosa penso di Giorgia Meloni". Clamoroso Pierluigi Diaco: il coraggio di dire (davvero) tutto (Di domenica 12 luglio 2020) Da settimane nel mirino di voci e critiche, Pierluigi Diaco non si sottrae e spesso risponde al fuoco. E il conduttore di Io e Te lo ha fatto anche su Twitter, dove si è sbottonato parlando di se stesso e ha scritto: "La mia sessualità è un dettaglio della mia personalità. Voto centrodestra". E ancora, ha aggiunto: "Ho una formazione cattolica e di sinistra. Di gentiluomini nella mia giovinezza ne ho conosciuti diversi, tra cui Sandro Curzi e Piero Fassino. Poi negli anni, collaborando con Giuliano Ferrara e scrivendo per Il Foglio ho capito il tasso di ipocrisia del mondo culturale di provenienza...". Senza troppi filtri e senza ritrosie, Diaco conclude: "La mia sessualità non è una patente di identità ma un dettaglio della mia ... Leggi su liberoquotidiano

Pierluigi Diaco : 'La mia sessualità è un dettaglio della mia personalità. Voto centrodestra' Su le ultime novità. , lo sfogo su Twitter: ' La mia sessualità è un dettaglio della mia personalità. Voto centrodestra '. Il conduttore di Io e Te ha risposto con un tweet alle polemiche che nei ...

Su le ultime novità. , lo sfogo su Twitter: ' La mia un mia centrodestra '. Il conduttore di Io e Te ha risposto con un tweet alle polemiche che nei ... Pierluigi Diaco - lo sfogo su Twitter : 'La mia sessualità è un dettaglio della mia personalità. Voto centrodestra' lo sfogo su Twitter: ' La mia sessualità è un dettaglio della mia personalità. Voto centrodestra '. Il conduttore di Io e Te ha risposto con un tweet alle polemiche che nei giorni scorsi sono esplose ...

zazoomnews : Pierluigi Diaco lo sfogo su Twitter: La mia sessualità è un dettaglio della mia personalità. V… -