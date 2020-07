La mamma sentinella che sorveglia i social. "Patto con i figli, così fermiamo gli abusi" (Di domenica 12 luglio 2020) Rosa Maura ha incontrato il Male on line e ha deciso di combatterlo. Ha studiato il nemico e, da genitore digitale e pedagogista dell'Osservatorio Cybercrime Sardegna Ifos, monitora le piazze virtuali ... Leggi su quotidiano

pbiagio78 : Cara mamma non temere che la vita é troppo bella per passarla in piedi, muto e triste come una sentinella... -

Ultime Notizie dalla rete : mamma sentinella La mamma sentinella che sorveglia i social. "Patto con i figli, così fermiamo gli abusi" Quotidiano.net La mamma sentinella che sorveglia i social. "Patto con i figli, così fermiamo gli abusi"

Rosa Maura ha incontrato il Male on line e ha deciso di combatterlo. Ha studiato il nemico e, da genitore digitale e pedagogista dell’Osservatorio Cybercrime Sardegna Ifos, monitora le piazze virtuali ...

Oggi le Sentinelle in piedi: "No alla legge sull’omotransfobia"

Ci sarà anche l’ex sindaco Roberto Buda (foto) alla manifestazione organizzata dalle ‘Sentinelle in Piedi’ che si terrà oggi alle 18.15, in piazza Costa, per chiedere la tutela della libertà di espres ...

Rosa Maura ha incontrato il Male on line e ha deciso di combatterlo. Ha studiato il nemico e, da genitore digitale e pedagogista dell’Osservatorio Cybercrime Sardegna Ifos, monitora le piazze virtuali ...Ci sarà anche l’ex sindaco Roberto Buda (foto) alla manifestazione organizzata dalle ‘Sentinelle in Piedi’ che si terrà oggi alle 18.15, in piazza Costa, per chiedere la tutela della libertà di espres ...