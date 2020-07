La magia dietro le quinte (Di domenica 12 luglio 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 26/27 di Vanity Fair, in edicola fino al 14 luglio. Leggi su vanityfair

La magia dietro le quinte

C’è un altro concerto nel concerto. Quello che si svolge nel camerino, con professionisti che interpretano e soddisfano il look degli artisti. Un gioco di squadra che diventa melodia Questo articolo è ...

Dalia Colli, truccatrice di stelle torna sul set per un magico stop

Dietro la telecamera non poteva che esserci ... che li trasporterà, poi, in un bosco magico per essere indossati da bellissime creature fatate. «L'emozione - continua Vogue - , scena dopo ...

