La Germania reclama dalla Grecia i soldi degli aeroporti (Di domenica 12 luglio 2020) Timeo Danaos? Nell’Europa odierna, vale il contrario: a esser sospettosi sono i greci stessi, non i loro interlocutori. E guardando al ruolino di marcia delle istituzioni comunitarie e di molti partner europei nei confronti di Atene negli ultimi anni, la Grecia ha tutte le motivazioni possibili per giustificarsi. Anche nel pieno della crisi pandemica e … La Germania reclama dalla Grecia i soldi degli aeroporti InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Germania reclama

gelocal.it

Conservatori e ambientalisti, almeno a Parigi e Berlino, stanno dimostrando una forte convergenza sui temi green: segno che il tema della transizione ecologica non sarà secondario nel prossimo ventenn ...Tutto è iniziato il 23 aprile scorso, quando a Coblenza (Koblenz, Germania) è cominciato il primo processo della Storia per crimini contro l’umanità in Siria. Gli imputati sono due ex agenti di Bashar ...