La foto-bufala di Salvini sul pakistano che molesta una donna a Gallipoli (Di domenica 12 luglio 2020) La pagina facebook di Matteo Salvini ha pubblicato una serie di immagini di un fatto di cronaca avvenuto a Erice in provincia di Trapani nel gennaio scorso spacciandole per quelle accadute a Gallipoli l’8 luglio. Il fotomontaggio è ancora presente sulla pagina del Capitano. La storia riguarda un cittadino pakistano che, come ha raccontato LecceSette, è stato fermato dai carabinieri e sottoposto a un Tso da parte dei sanitari del 118. L’uomo, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, si è abbassato i pantaloni e le mutande e ha provato a molestare una donna in strada. La pagina facebook di Salvini ha pubblicato invece le immagini di un fatto di cronaca avvenuto ad Erice dove il protagonista non ha molestato ... Leggi su nextquotidiano

