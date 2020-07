La Catalogna ordina il lockdown per proteggersi dal Covid (Di domenica 12 luglio 2020) Otto comuni della Catalogna sono stati chiusi in entrata e in uscita. Nelle ultime 24 ore, la regione catalana ha fatto registrare 816 nuovi casi di Coronavirus. Si corre ai ripari in Spagna per evitare che il Coronavirus torni a prendere il sopravvento. In una delle nazioni che in Europa ha fatto maggiormente i conti … L'articolo La Catalogna ordina il lockdown per proteggersi dal Covid proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La Catalogna ordina il lockdown in otto comuni ANSA, - ROMA, 12 LUG - Il governo della Catalogna ha ordinato il confinamento totale nella città di Lleida, che conta quasi mezzo milione di abitanti, e in altri sette comuni della zona di Segrià, a ...

Agenzia_Ansa : Il #coronavirus accelera nel mondo. La #Catalogna ordina il lockdown in 8 comuni, vietati gli spostamenti a 500mila… - SkyTG24 : Coronavirus Spagna, la Catalogna ordina il lockdown in otto comuni - repubblica : Coronavirus nel mondo, record di casi in Florida: più di 15 mila in 24 ore. La Catalogna ordina il lockdown per 8 c… - augusto_amato : Coronavirus nel mondo, record di casi in Florida: più di 15 mila in 24 ore. La Catalogna ordina il … - vivere_sardegna : La Catalogna ordina il lockdown in otto comuni -