Juventus: Stefano Bertola è il nuovo Chief Financial Officer (Di domenica 12 luglio 2020) Stefano Bertola è il nuovo Chief Financial Officer pro tempore della Juventus. Ad annunciarlo è il club bianconero, che ha comunicato la cessazione del rapporto con Marco Re. "Juventus Football Club S.p.A. annuncia che ha nominato Chief Financial Officer, pro tempore, il Dott. Stefano Bertola, dirigente della società, in ragione della sua pluriennale esperienza in ambito finance – scrive la Jvuentus -. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del Tuf e previo parere favorevole del Collegio Sindacale, lo ...

Juventus Football Club S.p.A. annuncia che ha nominato Chief Financial Officer, pro tempore, il Dott. Stefano Bertola, dirigente della società, in ragione della sua pluriennale esperienza in ambito ...

